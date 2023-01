1 Einer der Beteiligten an dem Nachbarschaftsstreit griff zum Messer (Symbolbild). Foto: imago/Gottfried /Czepluch

Beim Streit wegen einer Ruhestörung in einem Wohnhaus in Esslingen-Brühl soll ein Mann seinem Nachbarn mit einem Messer leichte Verletzungen zugefügt haben.















Offenbar aufgrund einer Ruhestörung kam es gegen 23.45 Uhr in der Nacht auf Dienstag in einem Wohnhaus in Brühl zu einem Streit zwischen zwei Nachbarn. Einer der Männer soll den anderen leicht mit einem Messer verletzt haben. Der Verletzte wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt, der Tatverdächtige vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht, das er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnte. Zudem wurde ein Taschenmesser sichergestellt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.