Streit unter Jugendlichen: 14-Jähriger zückt Messer in den Böblinger Mercaden

1 Polizeieinsatz in den Böblinger Mercaden: Ein Streit unter Jugendlichen ist am Donnerstagabend eskaliert . Foto: Eibner/Dinges

Ein Streit zwischen einer Gruppe von Jugendlichen in den Böblinger Mercaden ist am Donnerstag eskaliert. Ein 14-Jähriger zückte ein Messer – die Polizei nahm ihn fest.











Ein Streit unter Jugendlichen ist am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr im Böblinger Mercaden-Einkaufszentrum mächtig aus dem Ruder gelaufen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren vermutlich ein 13- , ein 14-und ein 16-Jähriger sowie mehrere weiteren Personen an der Auseinandersetzung beteiligt.

In dem anfänglich nur mit Worten ausgetragenen Streit soll der 14-Jährige ein Messer gezückt und die Anwesenden bedroht haben. Daraufhin habe sich unter den Beteiligten eine handfeste Auseinandersetzung entwickelt. Laut Polizeibericht bewegte sich die Gruppe während des Streits durch das Gebäude. Währenddessen soll der Jugendliche erneut mit einem Messer hantiert haben.

Augenzeugen alarmierten während des Vorfalls die Polizei. Einsatzkräfte des Böblinger Reviers leiteten dann sofort eine Fahndung ein und trafen den 14-Jährigen kurz darauf in Begleitung des 13-Jährigen und des 16-Jährigen am Bahnsteig des Bahnhofs an. Dort nahmen die Beamten den Jugendlichen vorläufig fest und nahmen ihm das Messer ab. Da der 14-Jährige sich der Festnahme widersetzte, legten die Polizisten ihm Handschließen an. Nach derzeitigem Kenntnisstand gab es bei der Auseinandersetzung keine Verletzten. Aufgrund des Wohnorts des Jugendlichen hat nun der Polizeiposten Waldenbuch die Ermittlungen aufgenommen.