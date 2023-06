Trockenheit in Stuttgart Wiesen sind gelb, strohig, struppig – trotz regenreichen Frühjahrs

Trotz der Gewitter dieser Tage sind die Wiesen in Stuttgart ausgetrocknet. Der grüne Rasen hat sich in gelbes Stroh verwandelt. Der Grund dafür ist im Frühjahr zu suchen – obwohl es da so viel geregnet hat.