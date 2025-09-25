Streit um Statue auf Grab: Wie bunt darf ein Grabmal sein?

Wie bunt darf ein Grabmal sein?

1 Die Statue des verstorbenen Ricardo war nach Ansicht der Gemeine Wallhausen und dem Verwaltungsgericht Stuttgart „effektheischend“. Seit Oktober 2024 ist sie weg. Foto: Privat/Harald Schott

Hartmut Schott ließ eine gelb-orangene Statue seines verstorbenen Sohnes auf dessen Grab stellen. Ein Gericht ordnete den Abbau an. Nun kämpft er in Stuttgart um die Wiederaufstellung.











Die Frage, wie individuell Orte der Trauer auf Friedhöfen sein dürfen, hat in Baden-Württemberg auch das Verwaltungsgericht Stuttgart beschäftigt. Hier wirft Harald Schott am Donnerstag einen Flyer in den Briefkasten. Der 68-Jährige hat 2019 seinen Sohn Ricardo verloren und ihm in Wallhausen bei Schwäbisch Hall ein Grabmal errichtet. Das Verwaltungsgericht hat die Frage nach individueller Trauer dahingehend beantwortet, dass eine mit Sockel etwa 1,50 Meter große, orange-gelbe Statue, die Ricardo abbilden soll, jenseits des Zumutbaren für andere Friedhofsbesucher liegt.