Streit über Podcast „Sack Reis“ Hat der SWR einen Genozid geleugnet?

Eine Folge aus der SWR-Podcast-Reihe „Sack Reis“ steht heftig in der Kritik. In „Kurz vor Krieg? Der zerbrechliche Frieden in Bosnien-Herzegowina“ würden verheerende Fake-News verbreitet.