1 Umwelt und Flugverkehr stehen nicht immer in einem guten Verhältnis. Was den Flughafen in Stuttgart betrifft, wird derzeit heftig über Flugzeuglärm diskutiert. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Die Entscheidung über neue Flugrouten auf den Fildern ist vertagt. Ein Gutachten soll den Streit zwischen den Kommunen entschärfen. Christof Bolay, der Vorsitzende der Fluglärmkommission, sieht eine Erweiterung des Gremiums indes skeptisch.















Esslingen - Am kommenden Dienstag tagt die Fluglärmkommission. Eine Empfehlung für neue Flugrouten wird es an diesem Tag entgegen dem ursprünglichen Plan jedoch nicht geben – Kommunen und Bürgerinitiativen drängen darauf, erst Antworten auf Fragen zu bekommen, die aus ihrer Sicht ungeklärt sind. Es stehen also Hausaufgaben an. Aber was wird bis wann gelöst? Und überhaupt: Wie geht es weiter im Streit der Kommunen?