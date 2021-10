1 Fluglärm beschäftigt die Region um den Flughafen Stuttgart. (Symbolfoto) Foto: bluedesign - Fotolia/Oliver Boehmer

Plochingen würde von der neuen Route profitieren – allerdings in Maßen. Bürgermeister Frank Buß: „Aber jede Lärmpause ist eine Verbesserung.“















Plochingen - Es ist immer gut, wenn man weiß, worüber man redet. Am Dienstagabend hat die Nachfrage von Klaus Hink (fraktionslos) im Ausschuss für Bauen, Technik und Umwelt für eine bisschen mehr Klarheit gesorgt. Er wollte von den beiden Flugexperten Marc Hasenbein (Eurowings) und Valentin Reinhardt (Lufthansa) wissen, wie viele Flieger über Plochingen mit der heiß diskutierten Änderung der Abflugroute vom Stuttgarter Flughafen überhaupt wegfallen würden. Die konkrete Antwort: rund einer von dreien in der Stunde. Aber nur von denjenigen Flugzeugen, die am Stuttgarter Flughafen auch mit einem Flugziel im Süden abheben – und das auch nur an rund zehn Tagen im Monat, wenn der Westwind nicht bläst und in Richtung Osten gestartet werden kann. Theoretisch wären auch alle drei möglich – aber nicht alle Maschinen könnten so steil angestellt werden, wie es die neue Route braucht. Zudem, auch das haben die Experten gesagt, sei die Deckelung auch politisch gewollt. Eine Kapazitätserweiterung des Flughafens sei mit der Alternativroute jedenfalls nicht verbunden, versicherten sie auf Nachfrage von Joachim Hahn (SPD). Denn sonst kämen sich die Flieger auf der alten und der neuen Route zu nahe.