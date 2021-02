Linke stützen Kritik der Grünen am Eigenheim

1 Solche Siedlungen halten Grüne und Linke für ein Relikt. Foto: dpa/Jan Woitas

Der Traum vom Einfamilienhaus in Baden-Württemberg ist nicht leicht zu erfüllen: Neubaugebiete gibt es vor allem auf dem Land.

Stuttgart - Die am Wochenende angestoßene Debatte um das Für und Wider von flächenverbrauchenden Einfamilienhäusern ging am Montag weiter. Kritischen Worten des Grünen-Fraktionschefs im Bundestag, Anton Hofreiter, über Eigenheime schlossen sich Linke und Fachverbände an.