Streit um Buslinie 140 geht weiter: Plochingen und Altbach stemmen sich gegen Pläne des Landratsamts

Die Idee für eine Kürzung der Buslinie 140 führte in Plochingen und Altbach zu einer Welle der Entrüstung, die sich eher weiter aufbaut als abebbt.











So voll ist es selten. Während der jüngsten Sitzung des Altbacher Gemeinderates waren die Besucherränge ungewöhnlich gut besetzt. Das Bekanntwerden der Idee, die Buslinie 140 bereits in Oberesslingen enden zu lassen, treibt viele Menschen in der Gemeinde um. „Ich finde es eine Zumutung“, tat eine Frau aus dem Publikum ihren Ärger kund. Sie habe Probleme beim Gehen, jedes Umsteigen bereite ihr Probleme. Ein Mann aus dem Publikum forderte die Gemeindeverwaltung auf, sich energisch gegen die Pläne zu wenden. Allein ein Schreiben aufzusetzen, sei zu wenig, befand der Zuhörer. Darüber hinaus äußerte sich eine Dame aus dem Publikum im Altbacher Gemeinderat. Ihre Kinder nutzten den Bus zur Fahrt in die Schule in Esslingen. Derzeit können die Altbacher Schüler, wenn sie eine Schule in Esslingen besuchen, ohne Umsteigen von den Wohngebieten in Altbach bis in die Esslinger Stadtmitte gelangen. Ein Umsteigen würde den Kindern den Schulweg erschweren, zumal die S-Bahn zuletzt eher unzuverlässig gefahren sei.