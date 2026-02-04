Streit um Behindertenhilfe: Stadt erklärt: „Müssen Bedarfe von 5367 Personen prüfen – Leute sind überlastet“
1
Trotz Differenzen: Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann setzt „auf ein gutes Miteinander mit den Trägern“. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Warum ist die Stadt mit Zahlungen an Träger der Eingliederungshilfe in Verzug? Wie erklären sich die Außenstände in Millionenhöhe? Die Sozialbürgermeisterin nimmt im Interview Stellung.

Das Thema sorgt für Aufregung: Die Träger der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung in Stuttgart haben Forderungen in Millionenhöhe an die Stadt und beklagen lange Wartezeiten bei der Bedarfsermittlung. Die verantwortliche Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann verweist auf die Komplexität des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und pocht darauf, dass die Träger die Reihenfolge einhalten: erst die Prüfung durch die Stadt, dann die Leistungserbringung in den Einrichtungen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.