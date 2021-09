1 Die Pflanzenkübel in der Wagnerstraße sind dem Ordnungsamt ein Dorn im Auge – obwohl sie vor zig Jahren bereits genehmigt wurden. Foto: Martin Haar

Wieder stößt der Bürgerwunsch nach Verschönerung auf Widerstand beim Stuttgarter Ordnungsamt. Nach einer Bank im Westen sind es jetzt Pflanzenkübel in der Stadtmitte.

Stuttgart - Der Löwenzahn erobert immer wieder selbst die kleinsten Lücken im Beton der Städte. Mit der gleichen Hartnäckigkeit versuchen auch die Bürger dieser Stadt immer wieder ihren Kiez schöner zu machen. Sei es durch kleine Tische und Stühle, die auch Nachbarn zum Gespräch einladen. Oder durch Bepflanzungen. Der Wille zu mehr Leben(squalität) ist ungefähr so groß wie der des sogenannten Unkrauts. Doch in der Regel beenden die städtischen Regeln diesen Wildwuchs. Wie zuletzt im Stuttgarter Westen: Da musste eine Nachbarschaftsbank vor einem Haus an der Seyfferstraße 50 weg, weil es die Behörde plötzlich störte. Zuvor stand sie da acht Jahre, ohne jemanden zu behindern oder zu gefährden.