1 Im Nürtinger Stadtteil Oberensingen machen Bewohnerinnen und Bewohner gegen die geplante Änderung der Flugroute mobil. Foto: Horst Rudel

Die Entscheidung über die geplante Flugroute nach Osten wurde vertagt, die Hoffnungen richten sich nun auf die Sitzung der Fluglärmkommission am 2. November: Im Vorfeld bringen sich jetzt die Kommunen in Stellung.















Leinfelden-Echterdingen - Viele offene Fragen haben Gegner der neuen Flugroute in Richtung Osten. Einige davon sollen in der Sitzung der Fluglärmkommission am Dienstag, 2. November, geklärt werden. Ursprünglich sollte dann bereits über die neue Route entschieden werden. Von der Vertagung, die Ostfilderns Oberbürgermeister Christof Bolay in der Runde mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann angeregt hatte, versprechen sich die Beteiligten viel. Vor allem hoffen sie auf ein Gesamtlärmgutachten, das belastbare Daten für die Situation in der Raumschaft bieten soll. Vertreter der Kommunen formulierten im Vorfeld Forderungen. Sie suchen nach einem Kompromiss, der auch die schon jetzt stark vom Lärm betroffenen Kommunen im Neckartal einschließt.