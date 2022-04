1 Der Vorfall ereignete sich in der Wendlinger Innenstadt. Foto: SDMG/SDMG

Am Samstagnachmittag sind in Wendlingen (Kreis Esslingen) ein 17-Jähriger und ein 15-Jähriger in Streit geraten. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.















Am Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr wurde ein 17-Jähriger in der Wendlinger Innenstadt offenbar mit einem Messer schwer verletzt. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei ist ein Streit unter Jugendlichen eskaliert. Ein 15-Jähriger und ein 17-Jähriger sollen aneinander geraten sein. In Folge der Auseinandersetzung sei der 17-Jährige offenbar durch Messerstiche schwer verletzt worden, sagt ein Sprecher der Polizei. Der schwer verletzte Jugendliche wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zum genauen Tathergang kann die Polizei am Sonntagmorgen indes noch keine genaueren Angaben machen. Ebenso ist noch unbekannt, weshalb die beiden Jugendlichen in Streit geraten sind. Die polizeilichen Ermittlungen im Fall dauern an.