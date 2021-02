Streit in Weilheim an der Teck eskaliert

1 Bei dem Streit wurde ein 32-Jähriger unvorhergesehen mit einem Faustschlag attackiert. Durch den Schlag und möglicherweise auch Tritte gegen den Kopf wurde er schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Am Samstagabend haben sich mehrere noch unbekannte Personen in Weilheim an der Teck gestritten. Der Streit endete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde ein 32-Jähriger schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Weilheim/Teck - Mehrere noch unbekannte Personen sind am Samstagabend gegen 23.05 Uhr in der Weilheimer Brunnenstraße in einen Streit geraten. Dabei wurde eine Person schwer verletzt, teilt die Polizei mit.

Nach derzeitigem Stand der Polizei beschwerten sich wohl einige Anwohner über den Lärm, der von einer 10 bis 15-köpfigen Personengruppe ausging und sprachen diese an. Im Verlauf des Streitgespräches mischte sich eine dritte Personengruppe ein. Dabei wurde ein 32-Jähriger unvorhergesehen mit einem Faustschlag attackiert. Durch den Schlag und möglicherweise auch Tritte gegen den Kopf wurde er so schwer verletzt, dass er in eine Klinik gebracht werden musste.

Im Anschluss flüchtete die Täter in eine unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Kirchheim bittet Zeugen, die Angaben zum Tatablauf sowie zu den Unbekannten machen können, sich unter dieser Nummer zu melden: 07021/501-0.