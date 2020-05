1 Drei Männer waren an einer Auseinandersetzung in Nellingen beteiligt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Jens Wolf

Ein Streit in der Stadtbahn der Linie U7 hat am Samstag in einer Schlägerei an der Haltestelle der Technischen Akademie in Nellingen geendet. Ein Beteiligter musste verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Nellingen - Am Samstag gegen 20.40 Uhr ist es an der U-Bahn-Haltestelle Technische Akademie zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem bislang Unbekannten und einem 40 -jährigen Mann gekommen.

Bereits im Vorfeld soll es, nach Angaben der Polizei, in der U 7 ab der Haltestelle S-Sillenbuch zunächst zu einer verbalen und dann auch handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen sein. Nachdem der 40 -Jährige an der Haltestelle Technische Akademie ausgestiegen war, wurde er von dem Unbekannten auf dem Bahnsteig niedergeschlagen und am Boden liegend mehrfach getreten.

Der bislang ebenfalls unbekannte Begleiter des Beschuldigten sowie mehrere Zeugen gingen dann offensichtlich dazwischen, worauf der Beschuldigte und sein Begleiter in die eintreffende U8 einstiegen und in Richtung Stuttgart wegfuhren.

Der 40 -Jährige musste zur Versorgung seiner erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.