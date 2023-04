1 Die Polizei ermittelt in einem außergewöhnlichen Fall. Foto: picture alliance/dpa/Carsten Rehder

Ein Auto als Waffe zur Einschüchterung? Danach sieht zumindest aus, was sich laut Stuttgarter Polizei bereits am Freitagmittag in Möhringen zugetragen hat. Dort wollte in der Leinenweberstraße ein 45 Jahre alter Mann gegen 12.45 Uhr in sein geparktes Auto einsteigen. Daraufhin soll ein 55-Jähriger mit seinem Fiat beschleunigt haben und auf den Fußgänger zugefahren sein. Anstatt ihn zu rammen, soll er ganz knapp an ihm vorbeigefahren sein, ohne ihn zu berühren. Danach fuhr er weiter in Richtung Rembrandtstraße.

Der merkwürdige Zwischenfall hat offenbar eine Vorgeschichte. So sollen sich die beiden beteiligten Männer mutmaßlich kennen, sagte ein Polizeisprecher. Daher ist auch die Identität des Fahrers bekannt. Vorangegangen sind offenbar bereits einige Meinungsverschiedenheiten, möglicherweise ein Nachbarschaftsstreit. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas darüber sagen können, wie sich der Zwischenfall abgespielt hat. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 34 00 beim Polizeirevier Balinger Straße zu melden.