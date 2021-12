Streit in Plochingen eskaliert

1 Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr am Plochinger Bahnhof. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Als ein Streit am Donnerstagnachmittag in Plochingen (Kreis Esslingen) eskaliert ist, hat eine 14-Jährige eine 15-Jährige mit einem Messer schwer verletzt.















Plochingen - Ein Streit unter jugendlichen Mädchen eskalierte am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr am Bahnhof Plochingen und endete blutig. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei trafen sich fünf Mädchen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren aus Kirchheim und Stuttgart zu einer Aussprache am Plochinger Busbahnhof.

Als sich daraus ein Streit entwickelte, wurde eine 14-Jährige aus Stuttgart von zwei 15-Jährigen aus Kirchheim geschlagen und getreten. Plötzlich zückte die Angegriffene ein Messer und stach einem der Mädchen in die linke Körperseite. Die 16-jährige Schwester der Verletzten, die bislang unbeteiligt abseits der Gruppe stand, eilte herbei. Auch sie wurde unvermittelt von der 14-Jährigen mit dem Messer angegriffen. Als eine weitere 15-Jährige ihr zur Hilfe kam, warf die 14-Jährige das Messer in den Gleisbereich und versuchte zu fliehen. Die Jugendliche wurde von der Polizei kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts festgenommen.

Die durch den Messerstich schwer verletzte 15-Jährige wurde in eine Klinik eingeliefert. Auch die 14-Jährige musste kurzzeitig in Polizeibegleitung in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Neben mehreren Streifen der Landespolizei des Polizeipräsidiums Reutlingen war auch eine Streife der Bundespolizei Stuttgart im Einsatz. Die Kriminalpolizei Esslingen hat vor Ort die Ermittlungen übernommen. Das Polizeipräsidium Stuttgart wird diese Ermittlungen dann zuständigkeitshalber fortführen.