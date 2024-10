Streit in Plochingen: 28-jähriger Mitbewohner besprüht 70-Jährigen mit Pfefferspray

1 Der 28-Jährige soll den 70-jährigen Mann mit Pfefferspray besprüht haben. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod

In Plochingen (Kreis Esslingen) ist es am Dienstagabend in einem Wohnhaus zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 28-jährigen und einem 70-jährigen Bewohner gekommen. Dabei kam laut Polizei Pfefferspray zum Einsatz.











Link kopiert

Leichte Verletzungen hat ein 70-Jähriger am Dienstagabend in einem Wohnhaus in der Geschwister-Scholl-Straße in Plochingen erlitten. Zwischen ihm und einem 28 Jahre alten Mitbewohner war es gegen 20.10 Uhr zunächst zu einem verbalen Streit gekommen, wie die Polizei berichtet.

Als der Streit eskalierte, soll der Jüngere seinen Kontrahenten mit Pfefferspray besprüht haben. Der 70-Jährige musste laut Polizei nicht medizinisch versorgt werden. Der 28-Jährige sehe nun einer Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung entgegen.