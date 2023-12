Streit in Ostfildern: Mann schlägt mit Bierbank zu

1 Bei dem Vorfall werden mehrere Personen verletzt und ein Auto erheblich zerstört. Foto: picture alliance / /Patrick Seeger

Ein 53-Jähriger will am Donnerstag zunächst einen Streit auf einem Parkplatz in Ostfildern (Kreis Esslingen) schlichten. Nachdem er von dem Auto eines am Streit beteiligten 21-Jährigen erfasst wird, schlägt der Mann laut Polizei mit einer Bierbank zu.











Link kopiert

Polizei und Rettungsdienst sind am Donnerstagabend auf den Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Niemöllerstraße im Scharnhauser Park ausgerückt. Kurz nach 18.30 Uhr hätten mehrere Zeugen über den Notruf eine Schlägerei gemeldet, teilt die Polizei mit. Den Angaben zufolge war es auf dem stark belegten Parkplatz zwischen zwei Autofahrern zu einem Streit gekommen. Ein 53-Jähriger habe diesen offenbar schlichten wollen und sei zu den beiden Fahrzeugen gegangen. In diesem Moment setzte einer Beteiligten, ein 21-jähriger Autofahrer, sein Fahrzeug zurück, um in eine freigewordene Parklücke zu fahren, heißt es in dem Bericht der Polizei weiter. Dabei habe er den 53-Jährigen mit seinem Auto erfasst. Der Mann sei gestürzt und habe sich leicht verletzt. Anschließend habe der 53-Jährige unter anderem mit einer Bierbank mehrfach auf das Auto des 21-Jährigen eingeschlagen, wodurch das Fahrzeug massiv beschädigt worden sei.

Außerdem soll er laut Polizei eine Zeugin sowie einen weiteren Passanten verletzt haben. Die Frau sei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.