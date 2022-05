Sperrung der B10 bei Plochingen Getränkelaster verliert Glasflaschen und verursacht kilometerlangen Stau

Die B10 in Fahrtrichtung Stuttgart musste am Freitagmittag gesperrt werden, weil ein Getränkelaster auf Höhe Plochingen einen Teil seiner Ladung verloren hatte. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt dauert die Sperrung noch an.