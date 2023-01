1 Das Trio wurde von der Polizei festgenommen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Am Sonntag geraten in der Bahnhofstraße in Nürtingen (Kreis Esslingen) drei Männer mit einem 24-Jährigen und einem 25-Jährigen in Streit. Das Trio soll die beiden geschlagen und getreten und einem der Opfer den Geldbeutel geraubt haben.















Zu einer Auseinandersetzung soll es laut der Polizei am frühen Sonntagmorgen in der Bahnhofstraße in Nürtingen gekommen sein. Drei Männer im Alter von 16, 18 und 20 Jahren gerieten gegen 5 Uhr nach jetzigem Ermittlungsstand mit einem 24- und einem 25-Jährigen in Streit. Das Trio soll die beiden anderen mit Schlägen und Tritten attackiert und den Geldbeutel des 24-Jährigen entwendet haben. Als der Bestohlene die Börse zurückforderte und auch zurückbekam, soll daraus ein dreistelliger Bargeldbetrag gefehlt haben. Das Trio flüchtete zunächst, konnte aber im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung vorläufig festgenommen werden. Die Tatverdächtigen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt und werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.