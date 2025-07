Streit in Nürtingen eskaliert: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung mit Messer und Sturz von Balkon

Streit in Nürtingen eskaliert

1 Bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter setzte die Polizei auch einen Helikopter ein. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

In Nürtingen (Kreis Esslingen) sind am Donnerstagabend mehrere Männer in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Dabei wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer.











Link kopiert

 Ein Mann hat am Donnerstagabend bei einem Streit in einer Unterkunft für Geflüchtete in Nürtingen (Kreis Esslingen) schwere Verletzungen erlitten, weil er von einem Balkon stürzte. Nach Angaben der Polizei wurde zudem ein weiterer Mann mit einem Messer leicht verletzt.

Demnach gerieten gegen 20.30 Uhr ein 35-jähriger Bewohner und drei Besucher im Alter von 18, 20 und 26 Jahren in einem Zimmer der Unterkunft in der Max-Eyth-Straße aneinander. Die Männer hatten offenbar zuvor Alkohol getrunken. Die Auseinandersetzung eskalierte und wurde gewalttätig. Ein 20-Jähriger erlitt dabei leichte Verletzungen, mutmaßlich durch ein eingesetztes Messer. Er musste später in eine Klinik gebracht werden.

Während der Auseinandersetzung soll sich der 35-Jährige auf den Balkon begeben haben. Er stürzte von dort mehrere Meter in die Tiefe, nach ersten Erkenntnissen geschah der Sturz ohne Fremdeinwirkung. Er wurde dabei schwer verletzt und musste ebenfalls von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Fahndung mit Hubschrauber – Alle Beteiligten von Polizei gestellt

Die beiden weiteren Besucher, der 18- und der 26-Jährige, verließen die Unterkunft zu Fuß. Die Polizei leitete daraufhin sofort eine Fahndung ein und setzte dabei auch einen Hubschrauber ein. Gegen 21 Uhr konnte eine Streife die beiden Männer in der Max-Eyth-Straße stellen und vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung wurden keine gefährlichen Gegenstände gefunden. Die Polizei ermittelt weiter zum genauen Ablauf der Tat.