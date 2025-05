Streit in Nürtingen eskaliert: 35-Jähriger prügelt auf Kontrahenten ein und legt sich mit Polizisten an

1 Der 35-Jährige wurde vorübergehend festgenommen. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

In Nürtingen (Kreis Esslingen) kommt es am Freitagabend zwischen zwei Männern zu einem Streit, der eskaliert. Einer der beiden geht auf den anderen mit seinen Fäusten los und legt sich danach mit alarmierten Polizeibeamten an.











Ein 35 Jahre alter Mann soll am Freitagabend in Nürtingen zunächst einen 36-Jährigen verprügelt und sich danach noch mit Polizeibeamten angelegt haben.

Wie die Polizei meldet, gerieten die beiden Männer gegen 22 Uhr in der Metzinger Straße in einen Streit, der schnell eskalierte. Dabei soll der 35-Jährige mehrmals auf den 36-Jährigen eingeschlagen haben, weshalb die Polizei alarmiert wurde. Während der polizeilichen Maßnahmen habe der 35-Jährige erheblichen Widerstand geleistet. Dabei wurde offenbar niemand verletzt. Da die Beamten feststellten, dass der 35-Jährige stark betrunken war, verbrachte er die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung. Der 36-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt und nach einer ersten Versorgung durch den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht.

Gegen den 35-Jährigen wird nun unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.