Unfall in Neckartenzlingen 90-Jährige missachtet Vorfahrt

Eine 90-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch beim Abbiegen in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) die Vorfahrt eines 52-Jährigen missachtet und einen Unfall verursacht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.