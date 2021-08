Streit in Neuhausen eskaliert

Ein 25-Jähriger mit einer Stichverletzung am Oberschenkel hat am Samstagnachmittag einen Mitarbeiter einer Tankstelle in Neuhausen (Kreis Esslingen) um Hilfe gebeten. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik.

Neuhausen - Ein Mitarbeiter einer Tankstelle in der Schellingstraße in Neuhausen hat am Samstagnachmittag den Rettungsdienst alarmiert, weil ein Mann mit Stichverletzung bei ihm um Hilfe bat. Wie sich später laut Polizei herausstellte, war wohl ein Streit zwischen dem verletzten Mann und seinem Bekannten eskaliert.

Streit zwischen zwei Bekannten eskaliert

Gegen 14.50 Uhr teilte der Tankstellenmitarbeiter mit, dass bei ihm ein Mann um Hilfe bat, der eine Stichverletzung am Oberschenkel aufwies. Die alarmierten Rettungskräfte trafen einen 25-Jährigen an, der offensichtlich Verletzungen durch eine Auseinandersetzung davongetragen hatte. Die Ermittlungen der Polizei ergaben schließlich, dass sich der Verletzte zuvor mit seinem 24-jährigen Bekannten getroffen hatte. Im Laufe des Treffens sollen sich die beiden gestritten haben. Der Streit endete in einer körperlichen Auseinandersetzung.

Kontrahent wurde ebenfalls verletzt

Wie genau es zu der Stichverletzung am Oberschenkel des 25-jährigen Mannes kam, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Der 24-jährige Kontrahent wurde durch die Auseinandersetzung laut Polizei ebenfalls verletzt, musste allerdings nicht sofort ärztlich versorgt werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.