Mit schweren Verletzungen musste ein 30 Jahre alter Mann am Donnerstag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zuvor war es im Bereich einer Flüchtlingsunterkunft in der Poppenweilerstraße in Marbach am Neckar zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen.

Die beiden 29 und 30 Jahre alten Männer, die beide Bewohner der Unterkunft sind, gingen aus bislang unbekannter Ursache aufeinander los. Letztlich soll der 29-Jährige, der eigentlich mit Reparaturarbeiten an einem Auto beschäftigt gewesen sein soll, mit einem Schraubenzieher auf den Älteren eingestochen haben. Ein Zeuge trennte die beiden voneinander. Der Jüngere alarmierte anschließend telefonisch die Polizei, während sich der 30-Jährige zu Fuß zum Polizeirevier Marbach am Neckar begab. Die Ermittlungen wegen Körperverletzungen gegen beide Männer dauern an.