Streit in Lenningen: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft

Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft

Streit in Lenningen

1 Die Polizei weiß bislang nicht, warum es zu der Auseinandersetzung kam (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Zwei Männer streiten sich in der Nacht zum Mittwoch in einer Unterbringung für Geflüchtete in Lenningen (Kreis Esslingen). Danach müssen beide ins Krankenhaus. Die Hintergründe sind noch unklar.











Bei einem Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in Lenningen (Kreis Esslingen) haben zwei Männer leichte Verletzungen erlitten. Gegen 1.15 Uhr seien Bewohner des Gebäudes in der Höllochstraße zunächst verbal aneinandergeraten, teilt die Polizei mit. Anschließend habe sich eine Rangelei zwischen den beiden entwickelt. Dabei soll einer der Männer mit einem Glas nach seinem Kontrahenten geschlagen haben.

Der Rettungsdienst brachte die Streithähne nach Angaben der Polizei später in ein Krankenhaus. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, steht den Ermittlern zufolge noch nicht fest. Einer der Beteiligten sei aber bereits wenige Stunden zuvor gegenüber einem anderen Bewohner der Unterkunft handgreiflich geworden.