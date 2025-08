Streit in Leinfelden-Echterdingen: „Bei Moscheebauten wird leider nicht immer mit offenen Karten gespielt“

1 Gökay Sofuoğlu, der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde Baden-Württemberg, sagt: „Es tut mir leid für viele Mitglieder, die viel für den Bau der Moschee gespendet haben.“ Foto: Andreas Schwarz, STZN/Kanter

Im Streit um die unfertige Moschee in Leinfelden-Echterdingen richtet Gökay Sofuoğlu, Vorsitzender der Türkischen Gemeinde Baden-Württemberg, einen kritischen Appell an Islamverbände.











Gökay Sofuoğlu suchte zuletzt vergeblich das Gespräch mit dem „Verband der Islamischen Kulturzentren“ (VIKZ): „Ich habe versucht, Leute beim VIKZ zu erreichen“, berichtet der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Baden-Württemberg gegenüber unserer Zeitung, „aber ich habe leider niemanden erreicht“. Der VIKZ ist ein Verband mit starken Wurzeln in der türkisch-muslimischen Gemeinschaft, deshalb hat auch Sofuoğlu ein Interesse daran zu erfahren, was hinter dem Moscheestreit in Leinfelden-Echterdingen steckt.