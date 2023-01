1 Mit Enkelin Ayleen (links), Tochter Gisela (rechts) und Hündin Bonny muss Hannelore Kasper demnächst ausziehen. Foto: Simon Granville

Wegen mehrerer Schicksalsschläge haben Hannelore, Gisela und Ayleen Kasper aus Kornwestheim Mietschulden angehäuft. Nach jahrelangem Streit mit dem Wohnbauunternehmen benötigen die drei Frauen schnell eine neue Bleibe. Droht gar die Obdachlosigkeit?















Ist die Familie Kasper bald ohne festen Wohnsitz? Seit 22 Jahren ist Hannelore Kasper (76) bereits in einem Mietshaus in der Bolzstraße in Kornwestheim heimisch. Dort wohnt sie mit ihrer Tochter Gisela (53) und Enkelin Ayleen (23) – noch. Von ihrem Vermieter werden die Kaspers nämlich sehr bald vor die Tür gesetzt. Eine neue Wohnung ist trotz langer Suche bislang nicht in Sicht.