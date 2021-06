1 An der Prügelei in Kirchheim unter Teck waren mehrere Personen beteiligt (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein 42-jähriger Mann ist am Samstagabend bei einer Schlägerei in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) verletzt worden. An der Auseinandersetzung sollen mehrere Personen beteiligt gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Kirchheim unter Teck - Ein 42-Jähriger ist am Samstagabend bei einer Prügelei mit mehreren Beteiligten am Kirchheimer Gaiserplatz nach Angaben der Polizei „erheblich verletzt“ worden. Wie die Polizei berichtet, geriet der stark alkoholisierte Mann gegen 21.25 Uhr mit einem ebenfalls betrunkenen 36-Jährigen zunächst in einen verbalen Streit. Dieser eskalierte zu einer Schlägerei, an der sich weitere Männer beteiligt haben sollen. Der bei der Prügelei verletzte 42-Jährige musste in einer Klinik behandelt werden. Die weiteren Beteiligten, die sich zum Teil kennen sollen, flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei.

Die Kriminalpolizei Esslingen hat gemeinsam mit dem Polizeirevier in Kirchheim die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07021 / 501-0 Zeugen, die Hinweise zur Tat und den flüchtigen Tätern geben können.