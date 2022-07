1 Die Polizei sucht den Tatverdächtigen. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Am Dienstagabend ist es in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) zu einem handfesten Streit zwischen Jugendlichen gekommen. Eine 17-Jährige trug Verletzungen davon, die Polizei sucht den Verdächtigen.















Eine 17-jährige Jugendliche ist am Dienstagabend in der Kolbstraße in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) bei einer körperlichen Auseinandersetzung verletzt worden. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Tatverdächtiger auf der Flucht

Gegen 19.40 Uhr stritten sich drei Jugendliche im Bereich des Einkaufszentrums zunächst verbal. Laut Polizeiangaben soll ein 16-Jähriger plötzlich der 17-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Die Polizei nahm sofort die Fahndung auf, der Tatverdächtige konnte jedoch nicht geschnappt werden. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.