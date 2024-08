Streit in Filderstadt eskaliert: Mitbewohner gehen aufeinander los – Polizei setzt Pfefferspray ein

Streit in Filderstadt eskaliert

1 Die Polizei setzte Pfefferspray ein. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann / Eibner-Pressefoto

Am Mittwochabend sind in Filderstadt zwei Mitbewohner aufeinander los gegangen. Während einer den anderen mit einem Bodenwischer verletzte, schlug dieser mit einem Spaten auf die Tür seines Kontrahenten ein.











In Filderstadt musste am Mittwochabend die Polizei in eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern eingreifen. Die beiden Männer setzten dabei auch einen Bodenwischen und einen Spaten ein, berichtet eine Polizeisprecherin.

Die beiden Mitbewohner gerieten gegen 19.30 Uhr im gemeinsamen Wohngebäude in der Tübinger Straße in Streit. Ein 30-Jähriger soll dabei einen 40-Jährigen mit einem Wischer leicht verletzt haben. Daraufhin schlug dieser mit seinem Spaten auf die Zimmertür der 30-Jährigen ein. Weil der ältere der Kontrahenten dann mit dem Spaten auch auf die Einsatzkräfte zuging, setzten diese Pfefferspray ein um ihn vorläufig festzunehmen. Er wurde im Anschluss zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind unklar, beide Männer sehen nun Anzeigen entgegen.