Streit in Filderstadt eskaliert: 39-Jähriger mit Pfefferspray verletzt – Polizei nimmt Verdächtigen fest

Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter kurzzeitig fest. (Symbolfoto)

Die Polizei nimmt in Filderstadt (Kreis Esslingen) einen 24-Jährigen fest, der einen 39-Jährigen mit Pfefferspray angegriffen und verletzt haben soll.











﻿ Die Polizei hat am Montagabend in Filderstadt (Kreis Esslingen) einen 24-Jährigen festgenommen, der im Streit einen 39-Jährigen mit Pfefferspray angegriffen und verletzt haben soll. Wie ein Sprecher berichtet, hatten Silvesterböller, die in der Nähe einer Bushaltestelle gezündet worden waren, den Streit ausgelöst.

Den Angaben nach geriet der 39-Jährige gegen 21.30 Uhr mit einer Personengruppe in Streit, weil diese Silvesterböller bei einer Bushaltestelle zündeten. Im Laufe der zunächst verbalen Auseinandersetzung sprühte dann einer aus der Gruppe Pfefferspray auf den 39-Jährigen, sodass dieser vom Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste.

Die Polizei konnte unterdessen bei der sofortigen Fahndung einen 24-jährigen Tatverdächtigen feststellen und zwischenzeitlich festnehmen. Bei ihm wurde demnach auch Pfefferspray festgestellt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.