Streit in Esslingen: Mitbewohner bei Messerattacke verletzt

Streit in Esslingen

1 In Esslingen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Mitbewohnern. Ein Mann wurde dabei verletzt (Symbolfoto). Foto: David Inderlied/dpa

In Esslingen eskaliert ein Streit unter Mitbewohnern. Dabei wird ein Mann bei einer Messerattacke verletzt. Die Polizei ermittelt.











Bei einem Streit zwischen zwei Bewohnern eines Gebäudes in Esslingen ist am Mittwochabend ein 29-Jähriger verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich in der Plochinger Straße.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge gerieten der 29-Jährige und ein 47-jähriger Mann gegen 18.45 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen in einem Gemeinschaftsraum aneinander. Dabei soll der Jüngere versucht haben, seinen Kontrahenten mit einem Messer anzugreifen. Der 47-Jährige konnte den Angriff abwehren, wobei sich der 29-Jährige an der Hand verletzte.

Ein Rettungsdienst brachte den 29-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Esslingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.