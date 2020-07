1 Die Polizei sprach gegen einen der Beteiligten einen Platzverweis aus (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Zwei Männer sind in der Nacht zum Dienstag in einer Esslinger Flüchtlingsunterkunft in einen handfesten Streit geraten. Dabei attackierten sie sich gegenseitig mit Scheren.

Esslingen - In einer Flüchtlingsunterkunft in der Kornhalde hat sich in der Nacht zum Dienstag ein handfester Streit ereignet. Wie die Polizei berichtet, wurden gegen 1.50 Uhr die Einsatzleitstellen des Rettungsdienstes und der Polizei alarmiert, weil sich ein 24-Jähriger und ein 22-Jähriger, die zu Besuch in der Unterkunft waren, zunächst gestritten und dann gegenseitig angegriffen hatten.

Im Verlauf des Streits setzten den ersten Erkenntnissen zufolge die beiden Kontrahenten eine Schere als Waffe ein. Als sie an der Unterkunft eintrafen, stellten die Beamten bei beiden Männern oberflächliche Schnittverletzungen fest. Während der 22-Jährige vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde, wurde dem 24-Jährigen nach der Erstversorgung seiner Verletzungen vor Ort ein Platzverweis für die Unterkunft erteilt. Gegen die jungen Männer wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.