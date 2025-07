Streit in Esslingen: Jugendlicher mit einem Stein beworfen

Streit in Esslingen

1 Die Polizei musste sich um einen 17-Jährigen kümmern, der auf dem Charlottenplatz in Esslingen wohl durch einen Steinwurf verletzt wurde. Foto: picture alliance / dpa

Ein 17-Jähriger und ein Bekannter haben sich auf dem Charlottenplatz in Esslingen laut Polizei zunächst mit Worten gestritten. Doch dann lief die Situation aus dem Ruder.











Auch mit einem Steinwurf haben zwei junge Männer auf dem Charlottenplatz in Esslingen einen Streit ausgetragen. Ein 17-Jähriger wurde dabei verletzt.

Zunächst stritten sie mit Worten. Am Mittwochvormittag kam es laut Polizei gegen 11.30 Uhr auf dem Charlottenplatz in der Plochinger Straße zu einer Auseinandersetzung eines 17-Jährigen mit einem flüchtigen Bekannten. Doch die Situation eskalierte. Es kam zu Handgreiflichkeiten. Der Bekannte soll einen Stein nach dem Teenager geworfen haben. Der Jugendliche ergriff die Flucht und wählte den Notruf. Beide Kontrahenten haben ersten Erkenntnissen zu Folge leichte Verletzungen erlitten. Der 17-Jährige wurde zur weiteren Behandlung von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Auch zwei Fahrzeuge wurden am Esslinger Charlottenplatz beschädigt

Durch den Steinwurf wurden auch zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Ursache für den Streit der beiden jungen Männer ist nach Polizeiangaben noch unklar.

Mutmaßlicher Steinwerfer wird noch gesucht

Nach dem mutmaßlichen Steinwerfer wird noch gesucht. Laut Personenbeschreibung soll er Anfang 20, etwa zwei Meter groß und schlank sein. Er habe schwarze bis dunkelbraune Haare, die etwa zu den Augen reichen sollen. Er soll mit einer weißen Jogginghose und eventuell einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Esslingen unter der Rufnummer 0711/3990330 entgegen.