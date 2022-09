1 Eine Jugendliche soll die 17-Jährige im Bus gewürgt haben. Foto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

Am Montagabend kommt es in einem Linienbus am Esslinger Bahnhof zu einer Auseinandersetzung. Eine 17-Jährige sowie eine 46-Jährige Busfahrerin werden dabei leicht verletzt.















Link kopiert

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Montagabend in einem Linienbus am Bahnhof ereignet hat. Gegen 18.45 Uhr habe laut Polizeiangaben eine 17-Jährige in einem Bus gesessen, als eine Bekannte zugestiegen sei und die Jugendliche gewürgt haben soll.

Fünf Personen greifen Busfahrerin an

Die 49 Jahre alte Busfahrerin versuchte daraufhin, die Jugendlichen zu trennen. Dabei soll sie der Polizei zufolge von einer fünfköpfigen Personengruppe angegriffen worden sein, wobei die Brille der Busfahrerin beschädigt wurde. Als sich schließlich ein weiterer Zeuge eingeschaltet habe, seien die fünf Personen sowie die Beschuldigte zu Fuß geflohen.

Sowohl die Busfahrerin als auch die 17-Jährige wurden leicht verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.