Versuchter Totschlag in Esslingen: Mann geschlagen und mit Messer verletzt – drei Verdächtige in Haft

1 Die Polizei nahm drei Männer noch in der Nacht fest. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand

In einer Arbeiterunterkunft in Esslingen geraten am Dienstagabend vier Männer in Streit. Einer wird dabei mit einem Messer verletzt. Die drei Verdächtigen kommen in Untersuchungshaft.











In der Nacht zum Mittwoch ist in Esslingen ein 33-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Die drei Tatverdächtigen waren in der selben Arbeiterunterkunft untergebracht, berichtet die Polizei. Zwei sollen ihn festgehalten haben, während der Dritte in schlug und mit dem Messer verletzte. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Den Angaben zufolge waren die vier Männer im Alter zwischen 33 und 45 Jahren allesamt in einer Arbeiterunterkunft in der Olgastraße untergebracht. Gegen 23.20 Uhr soll dann ein Streit zwischen den Vieren ausgebrochen und eskaliert sein.

Im weiteren Verlauf soll ein 35-Jähriger auf den 33-Jährigen eingeschlagen haben. Die anderen beiden Beteiligten im Alter von 42 und 45 Jahren sollen diesen dabei festgehalten haben. Der 35-Jährige verletzte seinen Kontrahenten dann auch mit einem Messer. Außerdem soll er den am Boden liegenden 33-Jährigen an den Kopf getreten haben.

Verdächtige in Untersuchungshaft

Dieser wurde dabei schwer, offenbar aber nicht lebensbedrohlich verletzt und wählte im Anschluss selbst den Notruf. Der Rettungsdienst brachte ihn im Anschluss in eine Klinik, wo er zur stationären Behandlung aufgenommen werden musste. Die drei Angreifer konnte dir Polizei in der Unterkunft festnehmen, mittlerweile sitzen die Männer in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Angriffs laufen noch.