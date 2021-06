Streit in Esslingen

1 Eine Polizeistreife konnte den Streit schnell entspannen. (Symbolfoto) Foto: imago images/Political-Moments/ via www.imago-images.de

Weil das Eis nicht wie gewünscht schmeckte, entbrannte in Esslingen ein Streit in einer Eisdiele. Die zugerufene Polizei konnte die Situation schnell abkühlen.

Esslingen - In Esslingen kam es zu einem Streit und ein Eis. Laut Polizeisprecher besuchte ein auswärtiges Paar in der Hitze des Nachmittags eine Eisdiele in der Esslinger Innenstadt. Dort bestellten die beiden einen Eisbecher, wollten diesen jedoch nach dem Verzehr des ersten Löffels wieder zurückgeben, da sie mit Geschmack und Konsistenz des Eises nicht zufrieden waren.

Dabei entstand ein Streit mit dem Inhaber um den zu zahlenden Betrag. Die beiden streitenden Parteien hielten im Verlauf der Diskussion eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife an.

Die Polizeibeamten konnten durch ein Gespräch den Streit schlichten, was die aufgeheizte Stimmung schnell wieder abkühlen ließ. So fanden das auswärtige Ehepaar und der Inhaber der Eisdiele schnell eine Lösung, diese ist der Polizei laut eigenen Angaben jedoch nicht bekannt.