Streit in Esslingen: Auseinandersetzung mit Flasche und Messer in Männerwohnheim

Am Sonntagnachmittag ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern eines Männerwohnheims in der Plochinger Straße gekommen. Wie die Polizei mitteilt, soll ein 32-Jähriger auf dem Flur mit einer Flasche nach einem 37-Jährigen geworfen haben. Der Mann wurde nicht getroffen, jedoch ging laut Polizei ein Fenster zu Bruch, wobei sich der 37-Jährige an den Scherben leicht verletzte. Der 32-Jährige soll während des Vorfalls zudem ein Messer in der Hand gehalten haben.

Polizei muss Zimmertür aufbrechen

Zunächst ging die Polizei aufgrund erster Befragungen davon aus, dass sich der mit einem Messer bewaffnete 32-Jährige anschließend in seinem Zimmer eingeschlossen hatte, weshalb die Beamten das Gebäude umstellten.

Die Polizei öffnete daraufhin die Zimmertür gewaltsam und konnte den 32-Jährigen unbewaffnet und widerstandslos festnehmen. Der Rettungsdienst brachte den psychisch auffälligen Mann anschließend in eine Fachklinik. Der 37-Jährige lehnte eine weitere medizinische Versorgung ab. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt.