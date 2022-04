1 Beamte der Polizei stellten das Pfefferspray sicher. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

Ein 22-Jähriger hat am Montagabend bei einem Streit mit einem noch unbekannten Mann Pfefferspray eingesetzt und sich dabei selbst getroffen.















Link kopiert

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist es am Montag gegen 22 Uhr in einem Linienbus in der Liebersbronner Straße in Esslingen gekommen. Dabei setzte ein 22-Jähriger den derzeitigen Ermittlungen der Polizei zufolge auch Pfefferspray ein und wurde selbst getroffen.

Der noch unbekannte Kontrahent war noch vor dem Eintreffen der hinzugerufenen Polizei geflüchtet. Von den übrigen Fahrgästen wurde laut Polizei niemand verletzt. Der nach Angaben der Polizei deutlich alkoholisierte 22-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Das Pfefferspray stellten die Beamten sicher. Die Ermittlungen zum zweiten Beteiligten dauern an.