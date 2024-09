Streit in der JVA Stuttgart eskaliert: Gefangener übergießt Mithäftling mit kochendem Wasser

Streit in der JVA Stuttgart eskaliert

1 In der JVA Stuttgart in Stammheim soll ein Mann einen Mitinsassen mit kochendem Wasser übergossen haben. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko (Symbolbild)

In der JVA Stuttgart kommt es zu einem Streit, bei dem ein Strafgefangener lebensgefährlich verletzt wird. Die Ermittlungsbehörden gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus.











Ein gefährlicher Zwischenfall ist am Donnerstag in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart in Stammheim geschehen. Ein Strafgefangener soll dort seinen 22 Jahre alten Mitgefangenen schwer verletzt haben. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft ordnen die Attacke als ein versuchtes Tötungsdelikt ein.

Die Kontrahenten waren in einer Gemeinschaftszelle untergebracht

Der 29 Jahre alte mutmaßliche Angreifer und der 22 Jahre alte Verletzte waren in einer Gemeinschaftszelle untergebracht. Zwischen den beiden sei ein Streit ausgebrochen, meldet die Polizei. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, die sich am Donnerstag gegen 11.30 Uhr zutrug, ist nicht bekannt. Der ältere soll den jüngeren zuerst getreten und mit mehreren verschiedenen Gegenständen geschlagen haben. Dann habe er ihn mit kochend heißem Wasser übergossen. Es sei nicht ungewöhnlich, dass in den Gemeinschaftszellen Wasserkocher zur Verfügung stünden.

Ein Mann erleidet lebensgefährliche Verletzungen

Das Wachpersonal wurde alarmiert und griff ein. Sie hielten den mutmaßlichen Angreifer fest, während sich Rettungskräfte um den 22-Jährigen kümmerten. Er sei bei der Attacke lebensgefährlich verletzt worden. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun, welche Hintergründe die Tat in der Justizvollzugsanstalt hatte. Wegen welcher Taten die Männer inhaftiert waren, geben die Behörden nicht bekannt.