Streit in Denkendorf eskaliert

1 Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz. Foto: dpa/Carsten Rehder

Am Rande einer Veranstaltung in Denkendorf geraten Freitagnacht zwei Jugendgruppen aneinander. Der Streit endet für einen 17-Jährigen im Krankenhaus.















Am späten Freitagabend ist es im Bereich der Festhalle in der Mühlhaldenstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen gekommen. Ein 17-Jähriger erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung musste der Jugendliche in eine Klinik gebracht werden.

Wie die Polizei berichtet, trafen gegen 23.55 Uhr vor der Halle zwei Personengruppen aufeinander, unter denen es bereits zuvor zu einem Streit bei der dortigen Veranstaltung gekommen war. Es kam erneut zur Konfrontation und zu einem Schlagabtausch zwischen zwei 18-Jährigen, wobei einer der beiden von seinen bislang unbekannten Begleitern tatkräftig unterstützt wurde. Als ein 17-Jähriger bis dahin noch unbeteiligter Jugendlicher dazwischen gehen wollte, wurde auch er von dem 18-jährigen Hauptakteur sowie seinem Begleiter angegangen und massiv gegen den Kopf geschlagen sowie am Boden liegend getreten. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz. Gegen die Schläger wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.