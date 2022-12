1 Die Gratulationsszene am Abend ihrer Wahl Anfang Mai 2021 ist eines der wenigen Fotos, auf denen Josefa Schmid und Martin Georg Cohn zusammen zu sehen sind. Foto: Simon Granville/STZN

Das Verhältnis zwischen dem Leonberger Oberbürgermeister und seine Stellvertreterin ist richtig schlecht. Im Oktober hat Josefa Schmid Martin Georg Cohn sogar angezeigt. Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr im Leonberger Rathaus.















Das Jahr endet unruhig für den ersten Mann im Leonberger Rathaus: Kurz vor Weihnachten wird ein Brief des Gemeinderates an die Stuttgarter Regierungspräsidentin Susanne Bay (Grüne) bekannt. 30 von 32 Stadträten jedweder Couleur fordern die Chefin der Kommunalaufsicht auf, in der heftigen Auseinandersetzung zwischen Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD) und der Ersten Bürgermeisterin Josefa Schmid (FDP) eine Lösung herbeizuführen.