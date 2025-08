Streit auf den Fildern: „Das tut mir in der Seele weh“ – Wie Gläubige über den Moschee-Abriss denken

1 Die alte Moschee des VKBI in Echterdingen (li.) und der unfertige Rohbau im Stadtteil Oberaichen. Foto: Weißenborn/Kanter

Besucher der alten VKBI-Moschee lehnen die Entscheidung des Leinfelden-Echterdinger Gemeinderats einhellig ab. Manche äußern aber auch Verständnis für die Haltung der Stadt.











Hassan Celik lehnt entspannt an einem Auto vor der Moschee des VKBI. Durch eine Hand lässt er die schwarzen Perlen seiner Gebetskette wandern. Es ist halb ein Uhr mittags, eine Stunde vor dem Freitagsgebet. „Das ist ganz schlecht“, sagt er über den jüngsten Beschluss des Leinfelden-Echterdinger Gemeinderats zum Abriss des unfertigen Moschee-Rohbaus im Stadtteil Oberaichen. „Wir haben alle viel Geld dafür gespendet“, meint der 63-jährige Industriemechaniker, der freitags regelmäßig aus Vaihingen in die VKBI-Moschee in die Karlsruher Straße in Echterdingen kommt.