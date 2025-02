Streit an Esslinger Schule eskaliert: Jugendlicher soll Mitschüler mehrfach geschlagen und getreten haben

1 Ein Konflikt zwischen zwei Jugendlichen in Esslingen endete in Gewalt. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

An einer Schule in Esslingen gerät am Montag eine Auseinandersetzung zwischen zwei Schülern außer Kontrolle. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.











Mit Tritten und Schlägen soll ein Jugendlicher am Montag an einer Schule in Esslingen einen Mitschüler so schwer verletzt haben, dass er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Die Polizei ermittelt nun gegen den Jugendlichen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Auseinandersetzung an Esslinger Schule eskaliert

Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten sollen die beiden Schüler gegen zwölf Uhr aufgrund einer Meinungsverschiedenheit in Streit geraten sein. Die Auseinandersetzung an der Schule in der Steinbeisstraße sei daraufhin eskaliert: Der Jugendliche soll mehrfach auf seinen Mitschüler eingeschlagen und diesen am Boden liegend getreten haben.

Der Geschädigte begab sich laut Polizei danach zunächst selbstständig in ärztliche Versorgung, musste jedoch aufgrund der Schwere seiner Verletzungen stationär in einer Klinik behandelt werden.