Streit an einer Schule in Esslingen: Streit unter Teenagern eskaliert

Streit an einer Schule in Esslingen

1 Wegen eines Streits unter Teenagern an einer Esslinger Schule musste die Polizei ausrücken. Foto: Carsten Rehder/dpa/Carsten Rehder

Worum es eigentlich ging – das ist noch nicht bekannt. Doch zwei Jugendliche sollen an einer Schule in Esslingen aneinander geraten sein. Zunächst stritten sie sich nur mit Worten. Doch dann soll ein 18-Jähriger handgreiflich geworden sein.











Link kopiert

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Schülern sind die Einsatzkräfte am Dienstagvormittag in die Steinbeißstraße in Esslingen ausgerückt. Gegen 9.15 Uhr war es an einer dortigen Schule zwischen zwei jungen Männern im Alter von 16 und 18 Jahren zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Im weiteren Verlauf des Streits soll der Ältere seinen Kontrahenten mit einem derzeit noch nicht näher bekannten, spitzen Gegenstand geschlagen haben. Beide Beteiligten erlitten wohl leichte Verletzungen. Während der 16-Jährige vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde, wurde der 18-Jährige auf das Polizeirevier gebracht.

Die genauen Hintergründe, der Anlass sowie der Ablauf der Auseinandersetzung sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Polizeiposten Oberesslingen hat den Fall übernommen.