Der Rosenkrieg geht weiter: Während auf dem Blumengroßmarkt gehandelt wird wie eh und je, wird hinter den Kulissen gestritten.

Der Zoff am Stuttgarter Großmarkt wird immer absurder, einen vernünftigen Ausweg scheint es kaum noch zu geben. Nun treffen sich die Vertreter der Gärtner und die Märkte Stuttgart vor dem Oberlandesgericht.

Stuttgart - Die Hauptdarsteller sind sich in wenig einig, eigentlich in fast nichts, außer in einem: Das Thema ist komplex, sagen sie unisono. Das ist noch untertrieben. Wenn Herakles heutzutage beweisen müsste, dass er ein Gott ist, dann würde ihm von Zeus eine 13. Aufgabe zugeteilt: Löse das Kuddelmuddel rund um den Blumengroßmarkt. Da würde ihm blümerant zumute werden, war dagegen das Ausmisten des Stalles des Augias oder das Erlegen des Nemeischen Löwen ein Kinderspiel. Die Sache ist so verfahren, dass mittlerweile der Gerichtsvollzieher eingeschaltet ist und auch schon das Oberlandesgericht bemüht wird. Ein Überblick.