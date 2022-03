Esslinger Benefizkonzert Starke Stimmen für den Frieden

Die Not der Menschen in der Ukraine und der Geflüchteten aus den Kriegsgebieten hat eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Auch viele Künstler und Kulturschaffende engagieren sich. In Esslingen gaben Wort- und Klangkünstler ein Benefizkonzert.