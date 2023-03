1 Morgens Verdi, nachmittags Fridays for Future: Am Freitag war in der Esslinger Innenstadt einiges los. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Für das gemeinsame Ziel Verkehrswende streiken am Freitag in insgesamt sechs Bundesländern Verdi und Fridays for Future. In Esslingen unterstützten sich die Organisationen gegenseitig, aber auf getrennten Demo-Zügen.















Klimaschützer und Angestellte des öffentlichen Dienstes Hand in Hand: Verdi und Fridays for Future demonstrierten am Freitag in Esslingen gezielt am selben Tag: Verdi morgens, die Fridays mittags. Hannes Wangler von der Esslinger Ortsgruppe der Klimaaktivisten sprach auf der Verdi-Kundgebung über gemeinsame Ziele. Für die Verkehrswende sei der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs unerlässlich und damit auch die Besserstellung der Angestellten im öffentlichen Dienst. Er lud alle Verdi-Demonstranten direkt zu der Klimademonstration ein, die nur wenige Stunden später startete.